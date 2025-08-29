پخش زنده
امام جمعه باروق بر لزوم رعایت تقوای حکمرانی از سوی مسئولان و اجتناب مردم از تبدیل انتقاد به تخریب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام کبیری در خطبههای نماز جمعه ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: یکی از مظاهر تقوا، تقوای حکمرانی است و مسئولان باید در تصمیمگیریها و اقدامات خود همواره خداوند را در نظر داشته باشند.
وی با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، افزود: در این نامه حضرت، مالک را به پرهیز از هوای نفس و رعایت عدالت در حکومتداری توصیه میکنند و امروز نیز این رهنمود برای همه مدیران و مسئولان چراغ راه است.
امام جمعه باروق با بیان اینکه مردم نیز در قبال دولت مسئولیتهایی دارند، خاطرنشان کرد: انتقاد حق مردم است، اما این حق نباید به تخریب و تضعیف تبدیل شود.
حجتالاسلام کبیری همچنین به ظرفیتهای کشاورزی منطقه اشاره کرد و گفت: جای کشت گلخانهای در باروق بهشدت احساس میشود و این شیوه میتواند علاوه بر مدیریت منابع آب، بهرهوری تولید را افزایش دهد.
وی ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان شهرستان تصریح کرد: از فرماندار محترم، بخشداران و سایر مدیران برای افتتاحها و خدمات ارزشمند در سطح شهرستان صمیمانه تشکر میکنم.
خطیب نماز جمعه باروق با اشاره به فشارهای دشمنان علیه ملت ایران اظهار داشت: به برکت خون شهدا و تلاش مسئولان، با وجود مشکلات، خدمات بزرگی در کشور ارائه شده است؛ هرچند کافی نیست، اما نباید نادیده گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحرکات غرب در موضوع «مکانیسم ماشه» اشاره کرد و گفت: این کشورها میخواهند پس از پایان عمر ۱۰ ساله برجام، تحریمهای بینالمللی را مجدداً فعال کنند، در حالیکه ایران به تعهدات خود عمل کرد، اما طرفهای غربی از اجرای آن سر باز زدند.
حجتالاسلام کبیری تأکید کرد: قطعاً مسئولان کشور با پاسخ مناسب در برابر این اقدام نابجا خواهند ایستاد.
امام جمعه باروق در پایان خواستار مشارکت فعال هیئتها، مساجد، کانونها و هستههای فرهنگی در برنامههای ملی و مذهبی شد و افزود: انتظار میرود شهرستان باروق در تمامی مناسبتهای فرهنگی و مذهبی الگو و سرآمد باشد.