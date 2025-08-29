پخش زنده
فعال شدن مکانیزم ماشه نقض آشکار تمام قوانین بین المللی و معیارهای اخلاقی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،نماینده ولی فقیه در استان همدان در خطبههای نماز جمعه شهر همدان فعال شدن مکانیزم ماشه را نقض فاحش قوانین بین المللی بیان کرد و گفت: در شرایطی که ایالات متحده امریکا یکی از اعضای متعهد شده به برجام زیر تعهداتش زد و از برجام خارج شد.جمهوری اسلامی ایران بر اساس اذعان صریح رسانه ها و نشریات کشورهای غربی به تمام تعهدات خود با سرعت عمل کرده است و عمل به تعهدات فراتر از انتظار بود وبازرسان آژانس بیشترین نظارتها و بازرسیها را درکشورمان انجام دادند
آیت الله حبیب اله شعبانی موثقی تاکید کرد: بااینکه تصریح شده بود تحریمها تعلیق و بعد لغو شود/ امریکا و همچنین اروپاییها بدعهدی کردند و زیر تعهدات خود زدند و امروز بحث مکانیزم ماشه را مطرح میکنند و میگویند تحریمها باید برگردد!
خطیب نماز جمعه همدان فعال کردن مکانیزم ماشه را کاری غیر اخلاقی و غیر قانونی بیان کرد و گفت: اگر نهادهای بین المللی واقع بینانه و براساس مسائل حقوقی عمل کنند باید این کار محکوم شود و در مقابل دولت و مجلس شورای اسلامی هم باید منافع مردم را در نظر بیرند و با توجه به مصلحت کشور حکیمانه عمل کنند.
آیت الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از خطبه ها؛ به برگزاری برنامه های هفته همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامههای شبهای گذشته و نشاطی که در شهر ایجاد شد نشان میدهد که مردم چقدر به این برنامههای شادی آور نیاز دارند البته باید ضوابط نیز به درستی اجراشود و به همین یکی دوشب بسنده نشود.
نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود:باید زمینه و زیرساختها و فضاهای مورد نیاز برنامههای سالم تفریحی که موجب نشاط اجتماعی میشود را برای خانوادهها فراهم کنیم.
او تصریح کرد: لازم است مجموعههای سالم و امن برای بانوان و دختران که مطالبه مردمی است فراهم کنیم تابتوانند در فضایی سالم حضور داشته باشند.
همچنین آیت الله حبیب اله شعبانی موثقی از خدمات دولت قدردانی و تشکر کرد و گفت:ما تمام قد از مجموعه دولت حمایت میکنیم هرچند نقدهایی وارد است، اما در جلسات خصوصی آنها را طرح میکنیم و هدفمان تضعیف دولت نیست.