ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به درخواست ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید ساوه در این شهرستان نشست برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید دادگستری ساوه در اتاق بازرگانی شهر صنعتی کاوه برگزار شد.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: در این جلسه، نقطهنظرات تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها در این انبار نگهداری میشد، شنیده شد.
مقرر شد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی بهسرعت به تکالیف قانونی خود عمل کند و اعضای این ستاد در اسرع وقت در ساوه حضور یابند.
وی ادامه داد: مصوبات این جلسه شامل تسریع در تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی و حل مشکلات گمرکی برای واحدهای تولیدی است که کالاهای آنها در این انبار آسیب دیده است تا موانع پیش روی تولیدکنندگان برطرف شود.
رئیس دادگستری ساوه همچنین بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار حوادثی نظیر آتشسوزی اخیر تأکید کرد و گفت: مدیریت نظارت و اقدامات پیشگیرانه باید تقویت شود تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کنیم.
وی افزود: این ستاد با همکاری نهادهای مربوطه، از جمله اداره کل گمرک و کارگروههای تخصصی، به دنبال ایجاد راهکارهای پایدار برای حمایت از تولید و اشتغال در این شهرستان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، با تأکید بر تعهد دستگاه قضایی به احقاق حقوق تولیدکنندگان آسیبدیده از آتشسوزی ۱۹ مرداد در انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه، از بررسی سریع و دقیق این حادثه خبر داد و گفت: با هرگونه اهمال و ترک فعل احتمالی قاطعانه برخورد میکنیم.
سیدعماد صدوری، افزود: دستگاه قضایی خود را متعهد میداند که با سرعت، دقت و قاطعیت، زوایای پیدا و پنهان این حادثه را روشن کند تا عدالت اجرا شده و تکلیف این پرونده هرچه سریعتر مشخص شود.
وی به تولیدکنندگان اطمینان داد که نگران پرونده قضایی این آتشسوزی نباشند و افزود: دستگاه قضائی متعهد است تا چنانچه قصور یا تقصیری در این حادثه محرز شود، با افراد یا نهادهای خاطی قاطعانه برخورد کند و هیچگونه اغماضی در برابر ترک فعل، اهمال یا سهلانگاری نخواهیم داشت.
وی افزود: در صورت شناسایی هرگونه تخلف، افراد مسئول تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت تا درس عبرتی برای پیشگیری از حوادث مشابه باشد.
فرماندار ساوه همچنین به نگرانیهای موجود در زمینه منابع آبی اشاره کرد و افزود: ادامه روند کنونی، ظرفیت منابع آبی را کاهش داده و فرونشست زمین را تشدید میکند، بازچرخانی پساب در حوزه صنعت یک ضرورت و الزام است.
سید مهدی حسینی در خصوص آتشسوزی اخیر انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه، بر لزوم مرمت و احیای سریع این انبار تأکید کرد تا بار دیگر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.