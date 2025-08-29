پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده علیه ایران را تبعیت از دستور طرف ناقض برجام دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی با زیر سوال بردن استقلال و «اعتبار» سه کشور اروپایی بعنوان «طرفهای مذاکراتی»، نوشت:
اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ترجمان مفهوم «شریک مذاکراتی معتبر» درنظم بینالمللی مبتنی بر قواعد است که بهموجب آن زور موجد حق است و «ناقض بزرگ» قواعد بازی را دیکته میکند.
تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع روند بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت علیه ایران، نه ناشی از الزام حقوقی است و نه برمبنای ارزیابی منطقی؛ بلکه همانطور که مارکو روبیو در بیانیه مطبوعاتی مورخ ۲۸ اوت اعنراف کرده است، بر مبنای دستورالعمل رئیسجمهور آمریکا وفق یادداشت ریاستی شماره ۲ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ است، طرفی که عضو برجام نیست، بزرگترین ناقض و تخریبکننده برجام بوده واز ۲۰۱۸ بهصورت یکجانبه از برجام خارج شد و موجب شکلگیری زنجیرهای ازحوادث نامطلوب تا به امروز شده است.