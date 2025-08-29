معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: انسجام ملت ایران و قدرت نیرو‌های مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی را وادار به توقف جنگ کرد.

قدرت مردم و نیرو‌های مسلح رژیم صهیونیستی را وادار به توقف جنگ کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «محمد اکرمی‌نیا» معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع)، با بیان اینکه در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، انسجام و اتحاد ملت ایران تجلی پیدا کرد، اظهار داشت: این همبستگی در کنار قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران، ضربه شستی به دشمنان وارد کرد که به توقف فعالیت‌های خصمانه رژیم صهیونیستی انجامید.

وی افزود: قدرت توان نیرو‌های مسلح ایران در این دوره نه تنها به عنوان ابزار دفاعی، بلکه به عنوان نمادی از اراده و ایمان ملت ایران تجلی پیدا نمود.

امیر سرتیپ اکرمی نیا تصریح کرد: امروز، ملت ایران به عنوان یک الگو در مقاومت و همبستگی شناخته می‌شود و این دستاوردها، نشانگر اراده استوار مردم ایران در دفاع از حق و حقوقشان است.

وی ارتقاء روحیه و تقویت تاب‌آوری کارکنان را با تبیین دستاورد‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری توصیف کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین تجربه‌های تاریخی که باید به درستی به نسل‌های آینده منتقل شود، دستاورد‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که درس‌های مهمی را برای امروز ما به ارمغان آورد.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به اینکه سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه امنیت کشور‌های منطقه را با تهدیدات جدی مواجه نموده، خاطرنشان کرد: لازم است که کشور‌های منطقه با درک دقیق وضعیت و اتخاذ راهکار‌های اجرایی موثر در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله نمایند.