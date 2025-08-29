پخش زنده
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی گفت: تاکنون ۲۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳۴.۹ درصد از اعتبارات عمرانی مصوب سفر دولت به استان تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مرتضی بهزادفر در گفتوگو با خبرگزاری صدا وسیما اعتبار عمرانی مصوب سفر دولت به استان را ۸۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون ۳۰ درصد از تعهدات سازمان برنامه و بودجه، ۵۲.۵ درصد از تعهدات استانی و ۵۱ درصد از تعهدات دستگاههای ملی محقق شده است.
وی افزود: تعهدات سفر دولت به استان قرار است طی سه سال محقق شود و تاکنون ۲۷ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی و سرمایهای برای خراسان شمالی تخصیص یافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در ادامه گفت: در مجموع در سفر دولت به استان ۴۷ مصوبه به ارزش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید از این میزان ۲۰۳ هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات بانکی است.
بهزاد فر عنوان کرد: تاکنون هزار و ۹۱۱ طرح برای دریافت تسهیلات از محل مصوبات سفر دولت به بانکها معرفی شده است.
به گفته بهزادفر امکان جایگزینی طرحهای فاقد توجیه وجود دارد، که بر این اساس ۳۰ درصد از طرحهایی که توجیه اقتصادی یا فنی لازم نداشتند، از چرخه مصوبات خارج و طرحهای دارای اولویت و بازدهی جایگزین شدهاند.