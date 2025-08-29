به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، امام جمعه کرج در خطبه‌های نماز جمعه امروز ابتدا با توجه به سالروز شهادت امام حسن عسگری علیه السلام به آغاز دوران امامت حضرت ولی عصر (عج) اشاره کرد و گفت: در دوران انتظار شناخت امام عصر از مهم‌ترین وظایف ماست، شناخت امام برای انسان شیرینی درک ایمان را ایجاد می‌کند.

آیت الله حسینی همدانی اضافه کرد: کسی که امام عصر را نمی‌شناسد جاهل و غافل هم است، منتظر واقعی دلبسته به اهداف امام خواهد شد، منتظر واقعی با همه وجود اهداف امام را می‌شناسد و همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت، او مثل کسی است که در روز عاشورا در کنار سیدالشهدا قرار دارد.

وی با توجه به شهادت امام حسن عسگری (ع) گفت: شهادت ایشان و تمام ائمه اطهار نوعی ترور شخصیت‌ها به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: نقش یهود در ترور و شناسایی انسان‌ها در طول تاریخ روشن است، در دوران انقلاب و امروز نیز همینطور است.

وی با توجه به هفته دولت گفت: شهید رجایی و باهنر چنان به انقلاب خدمت کردند که بعد از آنها نیز خدمت دیگران را با آنها می‌سنجند، عشق و ارادت به انقلاب از مهم‌ترین ویژگی‌های شهیدان رجایی و باهنر بود.

وی افزود: نقش آمریکا و صهیونیست نیز همیشه در کنار تمام ترور‌ها قرار دارد، اینها هرگز نمی‌توانند بر علیه تروریسم اقدام کنند، چون بر علیه خود قیام خواهند کرد، اما طبق سنت خدا، به اهداف خود نخواهند رسید یعنی ظلم و ستم پایان خواهد یافت و ما تا زمان ریشه کن شدن این ظلم لعن بر آمریکا را فراموش نخواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با تروریست اعلام کرد: تروریست دولتی بدترین نوع ترور است، زیرا توسط یک مجلس یا یک دولت به تصویب می‌رسد، امروز آمریکا و اسرائیل برای این مطلب، بار‌ها عمل کرده‌اند آنها رسماً این کار را انجام می‌دهند، یک زمان حمله به ۴۰ مرکز کلیدی و ترور ۲۶ شخصیت رسمی در حزب الله و حماس را به تصویب رساندند، اما متاسفانه صدایی از هیچ کسی بلند نشد.

آیت الله حسینی همدانی گفت: آنها در طول سال‌های انقلاب نیز این کار را با نظام مقدس اسلامی انجام داده‌اند، اما موفق نشدند این کار را انجام دهند، تحرک‌های آنها زمینه اتحاد را بیشتر کرده است و امروز تمام آزادگان نام ایران را با عظمت می‌برند.

وی اضافه کرد: از نظر مردم ایران آمریکا و اسرائیل در تمام این ترور‌ها شریک بودند به هیچ قانونی پایبند نیستند، هنوز این سلطه‌گری نیز ادامه دارد، آنها به بهانه حمله به برج‌های دوقلو به افغانستان و عراق حمله کردند و بیش از نیم میلیون نفر را کشتند و هزاران نفر را آواره کردند.

وی با اشاره به موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه هم گفت: مسئله آنچنانی نخواهد بود,، اما بیش از آن جنگ روانی برای مردم خواهد داشت.