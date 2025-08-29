داروسازی؛ علمی فراتر از مونتاژ دارو
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: صنعت داروسازی نسبت به بسیاری از صنایع در حوزه آموزش تخصصی، مقالات، تحقیق و توسعه و نوآوری پیشروتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در چهل و هفتمین همایش روز داروسازی ایران که به مناسبت روز داروساز در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شد، گفت: داروسازی رشتهای پیچیده است که در دانشگاهها و صنعت به طور گسترده آموزش داده میشود اما برخی سیاستمداران این صنعت را تنها به مونتاژ دارو به جای واژه علمی فرمولاسیون تقلیل میدهند و این توهینی به دانش، فناوری و تلاشهای فراوان فعالان حوزه است.
وی با یادآوری اینکه با وجود برخی ناملایمات باید امیدواری ایجاد کنیم که سرمایههای ارزشمند ما حفظ شوند، افزود: داروسازی علمی است که از ماده اولیه تا بستهبندی، از فرمولاسیون تا تولید، هر مرحله آن نیازمند دانش و دقت فراوان است و ما در این مسیر با کملطفیهایی مواجهیم که باید با تلاش بیشتر آن را جبران کنیم؛ صنعت داروسازی بیش از ۴۷ سال درخشیده و نسبت به بسیاری از صنایع دیگر چه در حوزه آموزش تخصصی، صنعت، مقالات، تحقیق و توسعه و نوآوری پیشروتر است و باید این خدمات ارزشمند و زحمات فعالان حوزه داروسازی به خوبی شناخته شده و قدر دانسته شود، زیرا اگر نبود، مجبور بودیم بسیاری از این خدمات را وارد کنیم که هزینههای بسیار سنگینی داشت.
روح الامینی بر ضرورت توجه مجلس و دولت به دغدغههای داروسازان تاکید کرد و گفت: خدمات دارویی در کشور با هزینهای بسیار کمتر از استانداردهای جهانی ارائه میشود در حالی که کیفیت آن قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته است به عنوان مثال هزینه پیوندهای پیچیده پزشکی در داخل کشور بسیار کمتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است. البته برخی مسئولان ممکن است هنوز به درستی توجیه نشده باشند و امروز نیاز است این دستاوردها و تلاشها به شکل روشن و دقیق، نشان داده شود تا اعتبارات و حمایتهای لازم فراهم شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابراز امیدواری کرد که رسانهها و نهادهای مرتبط به تبیین این موضوعات کمک کنند تا مشکلات موجود برطرف شود. پیش از عید در نشستی با حضور وزیر بهداشت و رئیس جمهور جمعبندیهای خوبی داشتیم، اگرچه در برخی مسائل با موانعی مواجه شدیم، اما تعرفهها تا حدی جبران شده، اما در بخشهای دیگر باید دقیقتر بررسی و هزینهها بهدرستی محاسبه شود تا فشار به مردم وارد نشود و بیمهها بتوانند نقش جبران خسارت را ایفا کنند و همه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات حل شود؛ اگرچه در حوزه سلامت مشکلات محدود وجود دارد، اما نباید محدودیتها مانع تامین خدمات شود و از زحمات وزیر بهداشت که با ما همدل بودند تشکر میکنم و از همه دانشجویان و فعالان این حوزه میخواهم با انگیزه و امید ادامه دهند و ما باید اطلاعرسانی بهتری انجام دهیم و اهداف خود را به خوبی دنبال کنیم.