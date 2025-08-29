به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، امام جمعه رشت در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: سومین وظیفه حاکم اسلامی در جامعه، انتخاب مسئولان صالح و پاک‌دست برای اداره بخش‌های مختلف کشور است.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه مدیران اگر کارآمد و صالح نباشند، مردم نسبت به نظام دینی بی‌اعتماد می‌شوند، افزود: هرمیزان مدیران جامعه از تقوا، سلامت مالی و اخلاقی برخوردار باشند، اعتماد عمومی تقویت و حمایت مردم از نظام اسلامی بیشتر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با استناد به سخنان امیرالمؤمنین علی (ع)، سه وظیفه اصلی حاکم اسلامی را حفظ مرزها، رسیدگی به حقوق مظلومان و گزینش مسئولان صالح دانست و گفت: مدیران جامعه باید از بین افراد با تجربه، با حیا، ودارای سابقه درخشان انتخاب شوند.

خطیب جمعه رشت همچنین با اشاره به هفته دولت، ضمن تبریک به دولتمردان، از اقدامات و طرح‌های کلان در سطح استان قدردانی کرد وافزود: توجه به معیشت و مشکلات روزمره مردم نباید مغفول بماند.

وی افزود: گزارش‌ها و گلایه‌های مردمی درباره افزایش قیمت کالا‌های اساسی مانند نان، مرغ، روغن و شیرخشک همچنان وجود دارد و مسئولان باید پاسخگو باشند و نظارت دستگاه‌های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، بازرسی و دستگاه قضا باید جدی و مؤثر باشد.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه اعتماد مردم زمانی محقق می‌شود که مطمئن شوند در دستگاه قضا، حق مظلوم گرفته می‌شود تصریح کرد: ناظران اجازه تخلف به هیچ فروشنده‌ای را ندهند.

وی با اشاره به ارتباط مستمر خود با مسئولان استانی افزود: بار‌ها در جلسات خصوصی به استاندار، فرمانداران و مدیران اجرایی تذکر داده‌ام که توجه به طبقات آسیب‌پذیر جامعه باید اولویت باشد.