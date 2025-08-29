مردم دیار علویان با سردادن شعارهایی در حمایت از بانوی آزاده ایرانی، مهدیه اسفندیاری، خواستار پیگیری جدی مسئولان برای آزادی وی از سلولهای انفرادی در فرانسه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در جریان راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» که پس از نماز عبادی سیاسی جمعه در شهرهای مختلف استان مازندران برگزار شد، مردم با حضور پرشور خود علاوه بر محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، حمایت خود را از بانوی آزاده ایرانی، مهدیه اسفندیاری، اعلام کردند.
شرکتکنندگان با در دست داشتن دستنوشتهها و سردادن شعارهایی در حمایت از این بانوی دربند، خواستار پیگیری جدی مسئولان کشور برای آزادی وی از سلولهای انفرادی در فرانسه شدند؛ کشوری که خود را مدعی آزادی بیان و حقوق بشر میداند.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ساله ایرانی که از سال۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشته است، در مارس ۲۰۲۵(اسفند ۱۴۰۳) ناپدید شد. خانواده اسفندیاری پس از بیخبری طولانی از وی، موضوع را به مقامهای ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد. اسفندیاری مترجم و دانشآموخته دانشگاه لیون است.