پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه رشت بر لزوم ایجاد زیرساختهای تجاری و اقتصادی در حاشیه دریای کاسپین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حقشناس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت گفت: مهمترین رویکرد دولت در سال گذشته تکمیل طرحهای نیمهتمام بوده است.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و سیاستهای دولت افزود: کلنگ طرحهای جدیدی در گیلان به زمین زده نخواهد شد مگر اینکه طرحهای نیمه تمام استان به بهره برداری برسد.
استاندار گیلان ایجاد تصفیه خانه را مهمترین اولویت استان دانست وگفت: هم اینک فاضلابهای خانگی، صنعتی و همچنین کشاورزی در طبیعت رها میشوند که تلاش میکنیم با ایجاد تصفیه خانه اقدامات موثری را در این بخش انجام دهیم.
هادی حق شناس با اشاره به اینکه به رغم تحریمهای ظالمانه در بخش تجارت، دولت عملکرد موفقی داشت افزود: استان گیلان تعامل بسیار مناسبی در بخش صادرات و واردات با کشورهای همسایه دارد و محل عبور کالاهای کشورهایی همچون روسیه به سایر کشورها است.
وی به ارتقای جایگاه فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت و ضرورت توسعه گردشگری، خطوط ریلی استان و نیز افتتاح طرحهای کشاورزی و بهداشت و درمان در گیلان اشاره و تصریح کرد: این اقدامات نشان دهنده اهتمام جدی دولت برای رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در استان است.