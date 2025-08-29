به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار گلپایگان در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم راه حل مشکلات کشوراست، گفت: امروز دشمنان نظام به این نتیجه رسیده‌اند که با جنگ نمی‌توانند خللی در کشور ایجاد کنند و به دنبال ایجاد تفرقه در بین مردم و مسئولان هستند.

علی اکبر رضایی، ۳۳ طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی و ورزشی را با ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه درمدار بهره برداری در هفته دولت در این شهرستان برشمرد و افزود: در شهرستان گلپایگان از تمام ظرفیت‌ها برای ایجاد انگیزه و ریل گذاری مناسب برای خدمت به مردم استفاده شده است.

رئیس اداره برق گلپایگان هم در این نشست، با بیان اینکه برای کاهش زمان خاموشی‌های این شهرستان، احداث چهار نیروگاه تولید انرژی خورشیدی با ظرفیت ۱۲ مگاوات با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اجراست، گفت: برای اجرای این نیروگاه‌ها سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

امیر قلمی با اشاره به احداث ۸۰ نیروگاه کوچک برق خورشیدی در گلپایگان هم گفت: این نیروگاه‌ها شامل ۷۵ واحد ۵ کیلوواتی، ۲ واحد ۱۰ و سه واحد ۲۰ کیلوواتی است که با صرف یک هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده‌اند.