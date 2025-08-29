به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه گلپایگان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی نماز جمعه این شهر با گرامیداشت هفته دولت گفت: شهید رجایی پیرو مکتب اسلام و رئیس جمهوری مکتبی بود و به آن افتخار می‌کرد و همواره پیرو آرمان‌های نظام و انقلاب بود.

حجت الاسلام محمدتقی کرامتی افزود: مسئولان مومن، متدین، مخلص و خدمتگزار و مکتبی از نعمت‌های الهی است وما باید قدردان این نعمت و خدمات مسئولان کشور باشیم.

وی، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در حمایت از دولت هم تاکید کرد: خیرخواه دولت باشیم و با وحدت و انسجام دولتمردان را در خدمت رسانی به مردم و رسیدن به اهداف نظام یاری کنیم چرا که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه در بین مردم و مسئولان هستند.