به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «نعمت‌الله شهرویی» درباره مشخصات کلی این پروژه گفت: این خط لوله به طول ۱۱۵ کیلومتر شامل ۱۱۰ کیلومتر مسیر دریایی و پنج کیلومتر مسیر خشکی است که سکوی SPD۱۶ میدان مشترک پارس جنوبی را به پالایشگاه ششم متصل می‌کند.

وی با یادآوری اینکه لوله‌گذاری بخش دریایی این خط لوله به طول ۱۱۰ کیلومتر پیش‌تر اجرا شده بود، تصریح کرد: احداث خط لوله بخش خشکی این پروژه به طول پنج کیلومتر به‌تازگی به پایان رسیده است.

سرپرست پروژه احداث خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی افزود: مجموع بخش خشکی و دریایی این خط لوله جدید، دارای ظرفیت انتقال روزانه ۲۸.۳ میلیون مترمکعب گاز غنی از مخزن میدان مشترک پارس جنوبی است و برای اجرای آن افزون بر ۱۵۵ میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده است.

شهرویی گفت: این پروژه با تکیه بر دانش و توان داخلی و ازسوی پیمانکاران ایرانی به اجرا درآمده است.