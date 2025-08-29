پخش زنده
ناترازی برق در فارس با تغییر دمای هوا کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل برق منطقهای فارس در گفتگو با خبرنگار ما گفت : درصورت تعدیل دما در سطح کشور و استان و کاهش مصرف برق، ناترازیها و محدودیتهای اعمالشده در شبکه توزیع بهتدریج کاهش می یابد .
یداله حقیقی افزود :براساس اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دما و همچنین مدیریت دیسپاچینگ ملی کشور ، پیش بینی میشود از اواخر هفته آینده یعنی نیمه شهریور ماه، وضعیت اعمال خاموشیها سیر نزولی بگیرد.
وی با اشاره به برداشت ناصحیح برخی سایتها و خبرگزاریها در خصوص روند پیش روی اعمال محدودیتها افزود: خاموشیها از نیمه شهریور با یک شیب ملایم کاهشی ادامه مییابد و با کمک مردم در مدیریت انرژی تا پایان شهریور ماه، خاموشیها به حداقل میرسد و شاهد کاهش دما و شیب نزولی خاموشیها در صنعت برق استان خواهیم بود .