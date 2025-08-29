پخش زنده
همزمان با هفته دولت، مسئولان دستگاه های دولتی و اجرایی میزبان همشهریان خود برای رسیدگی به مشکلات بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، نمازجمعه این هفته ایلام حال و هوایی متفاوت داشت و «میز خدمت» دستگاههای اجرایی و خدماتی با حضور استاندار و مدیران در مصلای این شهر برپا شد، برنامهای که فرصتی فراهم کرد تا مردم بیواسطه، مطالبات و مشکلات خود را مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.
در این برنامه که با هدف تحقق رویکرد رئیسجمهور مبنی بر ارتباط مستقیم مدیران با مردم برگزار شد، استاندار ایلام، معاونان وی و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند و با صبر و حوصله، پاسخگوی درخواستها، نیازها و شکایتهای شهروندان بودند.
برگزاری «میز خدمت» در مصلای ایلام بازتابی از کوشندگی دولت برای تسهیل ارائه خدمات و گرهگشایی از امور مردم است و در عین حال، زمینهای برای گفتگوی بیواسطه و ارتباط چهره به چهره مردم با مسئولان فراهم آورد.
شلوغترین میز خدمت، متعلق به استاندار و معاونان وی بود که به فراخور هر درخواست، دستورهای لازم را صادر میکردند.
از پیگیری تحویل واحدهای مسکن ملی گرفته تا درخواست اشتغال، دریافت تسهیلات بانکی، کمک هزینه معیشت و حتی کاهش فشار اجاره بهای سنگین بر مستأجران از مشکلات مطرح شده در این میز بود.