اسکله بندر محمد عامری تنگستان به بهرهبرداری رسید
همزمان با هفته دولت، اسکله ۹۰ متری بندر محمد عامری شهرستان تنگستان با حضور استاندار بوشهر به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در آیین افتتاح این طرح اظهار کرد: طرح ساخت اسکله، شمع و عرشه به طول ۹۰ متر در بندر محمد عامری با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
محمد شکیبینسب افزود: در اجرای این طرح ۶۰ شمع فلزی (به قطر ۳۶ اینچ و طول ۳۰ متر با وزنی در حدود ۶۰۰ تن)، بتنریزی به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب و بهکارگیری ۳۳۵ تن آرماتور انجام شده است.
وی ادامه داد: در طراحی اسکله، ۱۵ فندر و هشت بولارد با ظرفیت ۲۵ تن اجرا شده تا بهرهوری و ایمنی عملیات پهلوگیری افزایش یابد.
وی اظهار کرد: این اسکله با هدف پذیرش شناورهای یکهزار تنی و همسو با الزامات طرح جامع توسعه بندر محمد عامری ساخته شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: بهرهبرداری از این طرح علاوه بر ایجاد زیرساختهای تجاری و حملونقل، نقش مهمی در کاهش قاچاق کالا و تسهیل مبادلات تجاری ایفا خواهد کرد.
وی عنوان کرد: اسکله محمدعامری زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر و غیرمستقیم برای حدود ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک شایانی میکند.
به گفته شکیبینسب، اسکله جدید بندر محمد عامری بهعنوان گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای دریایی کشور آماده خدمترسانی به فعالان حوزه تجارت و حملونقل است.