امام جمعه کیش: مکانیزم ماشه بیش از اثر اقتصادی، جنگ روانی علیه ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از تلاش غرب برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه، گفت: این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، اثر روانی دارد و ملت ایران با مقاومت و همدلی این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد.

امام جمعه کیش با اشاره به تحرکات غرب برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، گفت: این اقدام غیرقانونی و مخالف حقوق بین‌الملل است و جمهوری اسلامی زیر بار آن نخواهد رفت.

او افزود: هر آنچه که می‌توانستند علیه ایران اعمال کنند انجام داده‌اند و ملت ایران همچنان با قدرت مسیر پیشرفت را ادامه داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با تأکید بر لزوم هوشیاری برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و متحدانش، افزود: جمهوری اسلامی ایران، کشور دست بسته‌ای نیست و اگر حقوق ملت ایران نادیده گرفته شود، دیگران نیز نخواهند توانست به راحتی از منافع منطقه استفاده کنند و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز در گرو اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

او با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: اعتماد نداشتن به استکبار جهانی، تقویت وحدت و همدلی مردم با مسئولان که ایشان آن را اتحاد مقدس نامیدند و نیز استمرار تلاش برای نابودی رژیم صهیونیستی سه محور اصلی فرمایشات اخیر رهبر معظم لنقلاب اسلامی است که باید سرلوحه کار قرار گیرد.

امام جمعه کیش با اشاره به تحولات غزه گفت:رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت آمریکا به دنبال اشغال غزه و کوچاندن میلیون‌ها نفر از مردم مظلوم است و این طرح هم، مانند طرح‌های گذشته شکست خواهد خورد.

او تأکید کرد: کشور‌های اسلامی اگر امروز وظیفه خود را برابر ملت فلسطین انجام ندهند، فردا خودشان قربانی خواهند بود و طرح اسرائیل بزرگ به معنی تهدید امنیت و تمامیت ارضی همه کشور‌های منطقه است.

حجت الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در شکست گروه‌های تروریستی، گفت: اگر جمهوری اسلامی و مدافعان حرم نبودند، امروز منطقه در سیطره تروریسم ساخته آمریکا و صهیونیسم قرار داشت، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وعده نابودی تروریست‌ها را داد و به وعده خود عمل کرد.

امام جمعه کیش با اشاره به پویش جمع‌آوری کمک‌های مردمی در پایگاه‌های نماز جمعه، گفت: این طرح چهار هفته ادامه خواهد داشت تا بخشی از وظیفه انسانی و دینی خود را در قبال مردم مظلوم فلسطین ادا کنیم.

او به برخی مناسبت‌های هفته اشاره کرد و گفت: هشتم شهریور، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر است و این شهیدان بزرگوار نماد خدمت صادقانه و بصیرت انقلابی بودند و یاد آنان همواره الهام‌بخش مدیران نظام خواهد بود.

امام جمعه کیش افزود: دهم شهریور، روز بانکداری اسلامی است و نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح ساختاری است تا به هدف بانکداری بدون ربا برسیم.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: دهم شهریور، روز پدافند هوایی است، توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ستون امنیت ملی ماست و جوانان غیور این کشور ثابت کرده‌اند توان عقب راندن دشمن را دارند.

امام جمعه کیش با اشاره به دوازدهم شهریور، روز مبارزه با استعمار و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری هم گفت: روحیه مقاومت و ایستادگی برابر استعمار از گذشته تاکنون میراث ملت ایران است.

او به سیزدهم شهریور، روز تعاون نیز اشاره کرد و افزود: بخش تعاون می‌تواند به اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری کمک کند و دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد.