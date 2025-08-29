پیچیدهتر شدن فضای دیپلماتیک با فعالسازی اسنپبک
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتقاد از اقدام تروئیکای اروپایی برای فعالسازی اسنپبک گفت: این اقدام بدون تاثیر بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و پیشرفت، فقط منجر به پیچیدهتر شدن فضای دیپلماتیک خواهد شد.
محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی، به اقدام روز گذشته تروئیکای اروپایی در فعالسازی سازوکار حل اختلاف در توافقنامه برجام موسوم به اسنپبک واکنش نشان داد.
مخبر در این مطلب نوشت: فعالسازی اسنپبک که فاقد مبنای حقوقی است، فقط به پیچیدهتر شدن فضای دیپلماتیک منجر خواهد شد؛ بدون آنکه تاثیری بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و پیشرفت خود داشته باشد.