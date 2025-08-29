پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک با فعال‌سازی اسنپ‌بک

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتقاد از اقدام تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک گفت: این اقدام بدون تاثیر بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و پیشرفت، فقط منجر به پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک خواهد شد.