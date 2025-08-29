وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آغاز جریان سفر دو روزه خود به لرستان با خانواده شهید ابوذر مرادی، از شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه، دیدار و از ایثار و فداکاری آنان تجلیل کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از ورود به استان لرستان، ضمن حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد و غبارروبی مزار شهیدان، با خانواده شهید ابوذر مرادی دیدار کرد.

سید رضا صالحی‌امیری در این دیدار با گرامیداشت مقام شامخ این شهید والامقام، صبر و پایداری خانواده‌های معظم شهیدان را سرمایه‌ای ماندگار برای انقلاب اسلامی دانست.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به رشادت‌های شهیدان اقتدار در جنگ ۱۲ روزه، گفت: شهدایی همچون ابوذر مرادی با ایثار جان خود، پیام عزت و مقاومت ملت ایران را به جهانیان مخابره کردند.

شرکت در آیین سپاس از دست اندرکاران ثبت محوطه‌های پیش از باستان خرم آباد، بازدید از غارکلدر، دیدار با فعالان گردشگری استان، حضور در یادواره شهدای دولت بخشی از برنامه‌های سفر دو روزه وزیر میراث فرهنگی در هفته دولت به لرستان خواهد بود.





این سفر ۲ روزه با هدف توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لرستان و پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت در حال انجام است.