به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در رده‌بندی ماه آگوست ۲۰۲۵ فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی فوتسال ایران با ایستادن روی سکوی پنجم جهان کیفیت خود را نشان داد.

در این رنکینگ تیم‌های برزیل، پرتغال، اسپانیا و آرژانتین کماکان رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. ایران بالاتر از مراکش، روسیه، قزاقستان، اوکراین و فرانسه در این رنکینگ قرار گرفته است.

در این رنکینگ از میان دیگر تیم‌های آسیایی؛ تایلند در رده دهم، ژاپن سیزدهم و ازبکستان در رده نوزدهم است. بر اساس اعلام فیفا، تیم سوئد با صعود ۱۱ رده‌ای بهترین و یونان با سقوط ۸ رتبه‌ای بدترین عملکرد را در میان لیست ۱۳۹ تیمی مورد بررسی داشته‌اند.