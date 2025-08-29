پخش زنده
امروز: -
مجری طرحهای نیروگاههای تهران، زنجان، بوشهر و خوزستان در ساتبا از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در غرب کشور فردا با حضور وزیر نیرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان تقیپور، مجری طرحهای نیروگاههای تهران، زنجان، بوشهر و خوزستان در سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، با گفت: عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی «پابند» فردا، شنبه ۸ شهریور با حضور وزیر نیرو در شهرستان خدابنده استان زنجان آغاز میشود.
وی افزود: این پروژه بزرگ تجدیدپذیر با سرمایهگذاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اجرا میشود و طبق برنامهریزی، در مدت یک سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
تقی پور اضافه کرد: برق تولیدی این نیروگاه از طریق پست۴۰۰/۶۳ کیلوولت قیدار به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پیمانکار پروژه ۵۰۰ مگاواتی پابند انتخاب و قرارداد آن امضا شده است، بیان کرد: تجهیز کارگاه و مطالعات فنی شامل طرح اتصال به شبکه انجام شده و هماهنگی با توانیر برای احداث پست و خط ۴۰۰ کیلوولت در دست اقدام است.
مجری طرحهای نیروگاههای تهران، زنجان، بوشهر و خوزستان در سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) گفت: با بهرهبرداری از این نیروگاه، گام مهمی در توسعه ظرفیت برق پاک کشور، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش امنیت انرژی برداشته میشود.