وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: لرستان به‌واسطه ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی خود، جایگاهی ممتاز در نقشه توسعه ملی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحی‌امیری که امروز در چارچوب برنامه‌های هفته دولت وارد استان لرستان شده است با اشاره به پیام ریاست جمهوری به مردم این استان گفت : سفر امروز حامل پیام و توجه ویژه رئیس‌جمهوری به مردم این استان است. لرستان به‌واسطه ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی خود، جایگاهی ممتاز در نقشه توسعه ملی دارد و بی‌تردید به یکی از محور‌های راهبردی گردشگری و صنایع‌دستی کشور تبدیل خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تبیین اهداف سفر دو روزه خود به لرستان، افزود : برگزاری جشن مردمی ثبت جهانی آثار لرستان، نشست با فعالان گردشگری، صنعتگران صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاران و همچنین بازدید از طرح های شاخص میراث‌فرهنگی و گردشگری، در دستور کار این سفر قرار دارد. در این چارچوب، دولت متعهد است ضمن پیگیری مشکلات محلی، زیرساخت‌های گردشگری لرستان را به سطحی دو برابر ظرفیت فعلی ارتقا دهد.

وی تأکید کرد: دولت مشوق‌های جدیدی را برای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی تعریف کرده است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، لرستان نقشه راه مشخصی برای آینده خواهد داشت و این استان طی پنج سال آینده شاهد جهشی اساسی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی گفت : لرستان با پشتوانه مردمی متعهد و خونگرم و با اتکاء به ذخایر کم‌نظیر تاریخی و طبیعی، شایستگی آن را دارد که در جایگاه یک قطب ملی و منطقه‌ای گردشگری قرار گیرد. آینده این استان آینده‌ای امیدبخش است که با هم‌افزایی مردم، مسئولان و سرمایه‌گذاران، تحقق خواهد یافت.