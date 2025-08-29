رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی ایران با رئیس کمیته کار، جوانان و ورزش تاجیکستان امروز دیدار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، زارعی، رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی ایران با ذوالفقار گل‌احمدزاده، رئیس کمیته کار، جوانان و ورزش تاجیکستان امروز در هتل المپیک، دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، بلال غفورزاده رئیس فدراسیون کوه‌نوردی تاجیکستان و مدیر موسسه دولتی مدرسه جمهوری برای مهارت‌های عالی ورزشی کوه‌نوردی، پیاده‌روی و اسکی جمهوری تاجیکستان، همچنین دکتر تقی‌زاده مدیرکل بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان ایران نیز حضور داشتند.

طرفین در این دیدار درباره توسعه و گسترش همکاری‌های ورزشی در حوزه کوه‌نوردی و سنگ‌نوردی میان دو کشور به تبادل نظر پرداختند. تسهیل فعالیت کوه‌نوردان ایرانی در رشته‌کوه پامیر و صعود به قلل سامانی و کورژنفسکایا و همچنین کمک به رشد و توسعه سنگ‌نوردی در تاجیکستان از جمله مهم‌ترین محور‌های این گفتگو بود.

در پایان، رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی ایران با اهدای نشان فدراسیون مزین به نقش کوه اسطوره‌ای دماوند و نیز کتابی از تصاویر این قله باشکوه، از وزیر ورزش تاجیکستان قدردانی کرد.