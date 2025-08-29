پخش زنده
با هدف گرامیداشت روز داروساز، آیینی در شهرستان سلماس برگزا ر و از پزشکان، داروسازان و ماماهای برتر تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد، ثانی مدیر شبکه بهداشت و درمان سلماس با اشاره به جایگاه ارزشمند حوزه سلامت گفت: تلاش پزشکان و داروسازان در ارتقای سلامت جامعه بیبدیل است و خدمات آنان باید بیش از پیش دیده و قدردانی شود.
علایی فرماندار سلماس نیز در سخنانی، ضمن تبریک روز داروساز، تصریح کرد: امروز یکی از مهمترین سرمایههای کشور، سرمایه انسانی در عرصه بهداشت و درمان است که در سختترین شرایط هم در کنار مردم ایستادهاند.
حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی امام جمعه سلماس نیز در این آیین با تأکید بر نقش ایثارگرانه کادر درمان، اظهار داشت: پزشکان و داروسازان ما در دوران کرونا نشان دادند که سلامت مردم را بر آسایش شخصی خود ترجیح میدهند و این روحیه باید در جامعه تکریم شود.
در پایان این مراسم، از جمعی از پزشکان، داروسازان و ماماهای برتر شهرستان سلماس با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.