سرمربی تیم والیبال جوانان ایران گفت: مقابل چین عملکرد فوق العاده‌ای در دفاع داشتیم و ۱۷ امتیاز مستقیم به دست آوردیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (جمعه هفتم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود و تیم جوانان در جدال با چینِ میزبان سه بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله نیمه‌نهایی و چهار تیم برتر مسابقات صعود کرد.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران درباره دیدار ایران و چین، اظهار داشت: ابتدا به بازیکنان و کادر فنی خسته نباشید می‌گویم و این برد مهم را به مردم عزیز ایران تبریک عرض می کنم. در یک روز خیلی خوب، تیم ایران بازی فوق العاده‌ای انجام داد و توانست تیم خوب چین را سه بر صفر شکست دهد که نشان از قدرت خوب تیم ایران در قاره کهن آسیا دارد.

غلامرضا مومنی‌مقدم گفت: برای بازی با چین دو جلسه آنالیز داشتیم و خیلی خوشحال هستم که بازیکنان همه موارد مطرح شده در این جلسات را به نحو احسن انجام دادند، در این مسابقه ۱۷ امتیاز مستقیم دفاع کسب کردیم. در بحث دفاعی تیم ایران فوق العاده بود و فکر می‌کنم یک رکورد زد.

وی با بیان اینکه هدف تیم ایران خیلی مهمتر از صعود به چهار تیم برتر مسابقات است، افزود: باید گام به گام پیش برویم و سعی می‌کنیم که در دو بازی مهم آینده در بهترین فرم و شرایط باشیم.

سرمربی تیم والیبال جوانان گفت: فردا با آمریکا بازی داریم که تیمی متفاوت است و موفق به حذف فرانسه یکی از مدعیان این مسابقات شده است. آمریکا با سیستم بازی می‌کند، تیمی است که از کیفیت بالا و بازیکنانش از فیزیک فوق العاده خوبی برخوردارند، اما ما تیم ایران هستیم که با تعصب و غیرت مقابل این تیم ظاهر خواهیم شد تا زحمات پنج ماه تمرین و تلاش خود را به دست آوریم. نیازمند دعای خیر مردم عزیز هستیم. بازیکنان ایران را دعا کنید تا این مرحله را هم با موفقیت پست سر بگذاریم.

تیم والیبال جوانان ایران شنبه هشتم شهریور در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها به مصاف آمریکا می‌رود.