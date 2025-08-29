دسترسی جدید بلوار مظفر به بزرگراه شهید خرازی؛ با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور، روان سازی جریان ترافیک و کاهش زمان سفر‌های درون‌شهری اجرا می‌شود.

‌به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهرداری منطقه ۲۲ اعلام کرد:از ویژگی‌های این طرح کاهش ۱۶ درصدی ترافیک معابر شهید جوزانی غربی، طبیعت و دریاچه هست؛ همچنین کاهش ۱۰ درصدی زمان تردد شهرک‌های همجوار بلوار مظفر به بزرگراه شهید خرازی است.

در چارچوب این طرح علاوه بر توسعه کندرو ضلع جنوبی بزرگراه شهید خرازی، دسترسی مستقیم از خیابان مظفر به این بزرگراه نیز فراهم می‌شود؛ اقدامی که نقش بسزایی در بهبود دسترسی محلات اطراف به شبکه بزرگراهی خواهد داشت.

با اجرای این طرح، ساکنان این محله از امکان جابه‌جایی سریع‌تر، کاهش بار ترافیکی معابر داخلی و دسترسی آسان‌تر به کریدور‌های اصلی شهر برخوردار خواهند شد.