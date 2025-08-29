وزیر امور خارجۀ ترکیه در جلسۀ فوق العادۀ مجلس این کشور برای غزه گفت: اسرائیل در غزه مرتکب جنایت نسل‌کشی است و در برابر چشمان جهانیان، ارزش‌های اساسی انسانی را نادیده می‌گیرد.

وی افزود: اسرائیل با جلوگیری از توزیع کمک‌ها و استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح، موجب مرگ هزاران فلسطینی شده است، هدف اسرائیل، کوچ اجباری فلسطینی‌ها از غزه است؛ همچنین از جنگ و فضای بی‌ثبات کنونی سوءاستفاده می‌کند تا تجاوزگری خود را در کرانه باختری اشغالی گسترش دهد.

فیدان با بیان اینکه اسرائیل بیش از ۶۰ هزار غیرنظامی را که بسیازی از آنان را نوزادان و زنان تشکیل می‌دادند قتل عام کرده، اظهار داشت: تعداد زخمی شدگان نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر اهستند و علاوه بر اینها گزارش شده است که هزاران جسد نیز در غزه زیر آوار مدفون هستند.

وی در ادامه گفت: اسرائیل، قاتل، با هدف قرار دادن شهرک‌های غیرنظامی و بیمارستان‌ها به جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهد.

وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد: نقشه اسرائیل برای فاسطین که به عنوان اسرائیل بزرگ از آن یاد میشود یک وهن بزرگ است و از نظر ترکیه به هیچ وجه قابل قبول نیست، چراکه منطقه را به فلاکت میکشاند.

فیدان گفت: حملات اسرائیل به کشوزر‌های منطقه از جمله فلسطین، لبنان، یمن، سوریه و غزه غیر قابل قبول است و منطقه را با بی ثباتی مواجه کرده، اسرائیل بزرگترین مانع در برابر صلح جهانی است.

در پایان این نشست که نمایندگان احزاب سیاسی با گروه‌های پارلمانی در آن شرکت دارند انتظار می‌رود بیانیه‌ای در محکومیت حملات غیرانسانی اسرائیل صادر شود.