به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،آتش‌یار وحیدباخدا گفت: ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح جمعه (۷ شهریور ۱۴۰۴) انفجار همراه با حریق یک ساختمان قدیمی دو طبقه با کاربری کارگاه خیاطی در خیابان نوغان به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اطلاع داده شد و متعاقب آن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۴۴ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۳ نفر با سوختگی سطحی و یک خانم با سوختگی شدید مصدوم شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: آتش نشانان با سرعت عمل بالای خود حریق را مهار کردند . علت حادثه در دست بررسی است.