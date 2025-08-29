بزرگداشت هفته وحدت، هفته دولت، مکانیسم ماشه و غزه چهار محور اصلی سخنان امروز امامان جمعه سراسر استان گلستان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،حجت‌الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس با بزرگداشت هفته وحدت گفت: این هفته فرصت خوبی است تا شیعه و سنی و آحاد مردم با برنامه ریزی و تلاش، وحدت و همدلی خود را بیشتر از همیشه به مردم جهان نشان دهند.

حجت الاسلام دلبری، امام جمعه علی‌آباد کتول، تأکید کرد: وحدت باید سرلوحه کار ما قرار گیرد تا در تمام امور موفق باشیم.

او افزود: رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرموده‌اند که رمز پیروزی ما، وحدت است.

حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله گفت:دولتمردان قدر حمایت مردم و حمایت حکیمانه مقام معظم رهبری را بدانند و خدمتگزاری را دو چندان کند. حمایت رهبری باید مسئولیت پذیری دولتمردان را بیشتر کند.

حجت الاسلام رضا نژاد امام جمعه گالیکش گفت: از آنجایی که دشمن نمی‌تواند با جنگ فیزیکی به اهداف پلید خود برسد، سعی دارد با ایجاد اختلاف و تفرقه اهداف شوم خود را عملی کند و باید اتحاد داشته باشیم.

امام جمعه بندرگز گفت: همکاری مردم و مسئولان رمز پیشرفت جامعه است.

حجت‌الاسلام شهابی با قدردانی از افتتاح طرح‌های عمرانی شهرستان، تأکید کرد: همکاری مردم با مسئولان عامل اصلی پیشرفت جامعه است.

امام جمعه آزادشهر با تأکید بر وحدت ملی، سیاست‌های استکباری و تهدی دشمنان علیه ملت ایران را محکوم و بر ضرورت حمایت هوشمندانه از دولت و مسئولان برای خدمت به مردم تاکید کرد.

مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر، با اشاره به اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه و آغاز فرایند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، این رفتار را غیرقانونی خواند و آن را محکوم کرد.

حاج محمد آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله با بزرگداشت هفته دولت گفت: این هفته در تقویم جمهوری اسلامی ایران یاد آور، ایثار و خدمت صادقانه دولتمردانی است که جان خود را در راه اسلام و انقلاب فدا کردند.

حجت الاسلام حسینی امام جمعه آق قلا با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: سیاه‌ترین جنایت قرن در غزه در حال وقوع است، در سکوت مجامع بین المللی، کودکان بی‌دفاع و زنان و مردان بی‌پناه در تشنگی و گرسنگی قربانی می‌شوند.

حجت الاسلام شیخی امام جمعه بندرترکمن باانتقاد از سه کشور اروپایی، مکانیسم ماشه را ابزاری برای فشار برملت ایران وتسلیم مقابل غرب وآمریکا دانست و گفت: ملت ایران زیر بار زورگویی‌های دشمن نخواهد رفت.

حجت الاسلام کیائی امام جمعه دلند با محکوم کردن اقدام فرانسه در زندانی کردن بانوی ایرانی گفت: خانم مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه، فقط به خاطر همدردی با کودکان مظلوم فلسطین، در کشوری که مدعی آزادی است بازداشت شده و در بخش انفرادی است؛ و این اقدام دولت فرانسه محکوم است.

آخوند خوجملی خطیب جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: خدماتی که شهیدان رجایی و باهنر در مدت کوتاهی به مردم به ویژه محرومان ازخود به جا گذاشتند الگوی حسنه ایی از حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام ریاحی امام جمعه نوکنده فعال کردن مکانیسم ماشه توسط اروپا را یک عملیات روانی و طرحی برای برهم زدن امنیت بازار دانست و گفت: تحریم‌ها لغو نشده بود که اکنون ما را از برگرداندن تحریم‌ها می‌ترسانند.

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه شهردوزین فعال شدن مکانیسم ماشه را گروگانگیری حقوقی ایران با ابزار شورای امنیت و یک اقدام غیر قانونی دانست و محکوم کرد.

حجت الاسلام رضازاده امام جمعه بخش بهاران گفت: حمایت و پشتیبانی هوشمندانه از دولت، یک راهبرد ضروری برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

او همچنین نقد دلسوزانه، منصفانه و کارشناسی را موتور پیشرفت دانست.

حجت‌الاسلام سمیعی، امام جمعه شهر فاضل‌آبادگفت: اتحاد بین ملت و دولت و نیرو‌های مسلح، اتحادی مقدس بود که دشمنان ایران اسلامی را متحمل شکستی سنگین و جبران‌ناپذیر کرد.

حجت الاسلام بهرامی امام جمعه شهر خان ببین و منطقه فندرسک گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه فقط یک عملیات روانی است و گرنه آمریکا همه تحریم‌ها را قبلاً اعمال کرده بود.