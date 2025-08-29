به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی آسیای مرکزی (کافا) از امروز (۷ شهریور) در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان آغاز شد. در گروه B، تیم ملی ایران امروز از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه به مصاف تیم ملی افغانستان رفت و این بازی با برتری ۳ بر یک به سود شاگردان قلعه‌نویی به پایان رسید.

ایران ۳ - افغانستان یک

گلزنان: مجید علیاری (۲۶ و ۶۴)، امیرحسین حسین زاده (۳۶) برای ایران/ صفری (۲۱) برای افغانستان

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران؛

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهران احمدی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مجید علیاری و علی علیپور.