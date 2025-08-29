امام جمعه لنده با اشاره به هفته دولت و خدمات دولتمردان اظهار داشت: سیره امامین انقلاب همواره تقویت و حمایت از دولت‌ها بوده است و این حمایت جنبه شرعی و عقلی دارد. اما ملت نیز وظیفه دارند حمایت ناصحانه داشته باشند؛ یعنی خدمات خوب دولت را ببینند و درعین‌حال انتظارات برآورده‌نشده را با رعایت حرمت‌ها، منطقی و برادرانه بیان کنند.

سید هدایت محمودی اصل با اشاره به افتتاح‌ها و کلنگ‌زنی‌های اخیر هفته دولت در شهرستان گفت: این اقدامات امیدآفرین است اما در کنار آن باید مبارزه جدی‌تری با بازار آشفته، گران‌فروشی‌ها و فساد صورت گیرد تا مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد.

محمودی اصل در ادامه به مسئله ناترازی انرژیو قطعی برق پرداخت و افزود: شایسته است مسئولان با مردم صادقانه درباره اقدامات انجام‌شده سخن بگویند؛ چراکه اگر منطقی باشد مردم همراهی خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: قطع برق تبعاتی همچون قطعی آب، آنتن و شبکه‌های تلویزیونی دارد و باید برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

خطیب جمعه لنده با اشاره به موضوع «سازوکار ماشه» تصریح کرد: درحالی‌که ایران به تعهدات خود عمل کرده، آمریکا و اروپا بدعهدی کرده‌اند و امروز با فشار بر مردم به دنبال تحقق اهداف شوم خود هستند. اما ملت ایران با صبر راهبردی و باتکیه‌بر عزت، حکمت و مصلحت، همچون گذشته این توطئه‌ها را خنثی خواهند کرد.

سی سخت

حجت‌الاسلام سید مصطفی واهبی‌زاده در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی نماز جمعه هفتم شهریور سی‌سخت با توصیه به رعایت تقوای الهی، پرهیز از نفاق و دوری از گفتارهای اختلاف‌انگیز اظهار داشت: تقوا در نگاه قرآن یعنی اصلاح جامعه و رفع کینه و دشمنی‌ها؛ جامعه ایمانی باید بر پایه برادری و همدلی بنا شود و قهر و نزاع در آن جایگاهی ندارد.

وی با انتقاد از گسترش اختلافات خانوادگی و اجتماعی گفت: متأسفانه امروز شاهد افزایش دعاوی و مشکلاتی هستیم که به دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف کشیده می‌شود، در حالی که قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) ما را مأمور به صلح، گذشت و رفع کینه در جامعه کرده‌اند. دشمنی ما باید با استکبار و طاغوت باشد نه با برادران و خواهران دینی.

امام جمعه سی‌سخت در ادامه به موضوع مهدویت پرداخت و تأکید کرد: تنها راه نجات بشریت و رفع مشکلات جهان تبعیت از خط امام زمان(عج) است. بهترین لحظه برای یک مؤمن، ارتباط قلبی و معنوی با امام عصر است و باید دقایقی از روز را به گفت‌وگو و راز و نیاز با حضرت اختصاص داد.

واهبی‌زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، از آغاز و بهره‌برداری بیش از صد طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان دنا خبر داد و از زحمات استاندار، فرماندار، نماینده مردم در مجلس و مجموعه دولتمردان استان قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری ایام ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول به‌عنوان هفته وحدت گفت: طبق رهنمود رهبر معظم انقلاب، همه اقشار جامعه از مسئولان و احزاب تا نیروهای مسلح باید ذیل اتحاد مقدس باقی بمانند و اجازه ندهند این اتحاد خدشه‌دار شود.

پاتاوه

خطیب جمعه پاتاوه: به یاد شهیدان رجایی و باهنر، سالروز شهادت آن‌ها را تسلیت گفت و بر اهمیت نقش آن‌ها به عنوان سایر مسئولین دولت اسلامی تاکید کرد.

حجت الاسلام سیادت در خطبه سیاسی نماز جمعه هفتم شهریورماه پاتاوه، به یاد شهیدان رجایی و باهنر، سالروز شهادت آن‌ها را تسلیت گفت و بر اهمیت نقش آن‌ها به عنوان سایر مسوولین دولت اسلامی تاکید کرد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، شهید آیت‌الله رئیسی را به عنوان الگوی مدیریتی جدید معرفی کرد و بر معیارهای ارزیابی دولت‌ها بر اساس ارزش‌های اسلامی و انسانی تاکید کرد.

امام جمعه پاتاوه با ابراز تسلیت به مناسبت هشتم شهریور، سالروز شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر، اشاره کرد که این دو شهید از چهره‌های بارز انقلاب اسلامی و نمونه‌های عالی مسئولیت‌پذیری در دولت هستند.

وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، شهید آیت‌الله رئیسی را به عنوان "رجایی دوم" معرفی کرد و تاکید داشت که این شهید به عنوان یک الگوی مدیریتی، باید برای مسئولان دولت امروز الگو قرار گیرد.

امام جمعه پاتاوه در ادامه، معیار ارزیابی دولت‌ها را فراتر از تامین رفاه اقتصادی و روابط خارجی دانست و بیان کرد که این ارزیابی‌ها باید در سایه اسلام ناب محمدی (ص) و در مسیر عزت، شرف، کرامت انسانی و مسائل معنوی صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین سیادت به موضوع مکانیسم ماشه و سناریوهای پیش‌رو پرداخت و توضیح داد: این مکانیسم طبق یک بند ویژه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به کشورهای عضو برجام این اجازه را می‌دهد که در صورت ادعای عدم پایبندی ایران به تعهداتش، بدون نیاز به رای‌گیری، تحریم‌های سازمان ملل را بازگردانند.

وی به خطرات این مکانیسم و تاثیرات آن بر روابط ایران با دیگر کشورها اشاره کرد و نیاز به هوشیاری در برابر آن را یادآور شد.

چرام

امام جمعه چرام گفت: معیار وحدت از نگاه رهبری، پذیرش اسلام، انقلاب، امام و رهبری است؛ تجربه دفاع مقدس ثابت کرد این اتحاد مقدس، عامل اصلی پیروزی و بازدارندگی در برابر دشمنان است.

حجت‌الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های عبادی ـ سیاسی نماز جمعه هفتم شهریور چرام ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) گفت: امام حسن عسکری (ع) در طول حیات کوتاه خود، محور انسجام شیعیان بودند و همواره توصیه می‌کردند که اگر دست شما به ما نمی‌رسد، به شیعیان ما خدمت کنید، چرا که خدمت به دوستان ما همان خدمت به ماست.

امام جمعه چرام با بیان اینکه از وظایف اصلی جامعه ایمانی حفظ همبستگی است، اظهار داشت: محبت میان شیعیان و جامعه اسلامی، راهی برای تقویت انسجام و مقاومت در برابر دشمنان است و امروز بیش از هر زمان دیگری به این انسجام نیازمندیم.

حجت‌الاسلام افشار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه دولت در نظام اسلامی خاطرنشان کرد: حمایت آگاهانه از دولت ضامن وحدت و پیشرفت کشور است و نقد دلسوزانه و منصفانه موتور حرکت و اصلاح به شمار می‌رود. جمع بین نقد و حمایت هنر بزرگی است که به پویایی و سلامت نظام سیاسی کمک می‌کند. نقد اگر در فضایی از امید و باور به توانایی ملت بیان شود، نه‌تنها تضعیف‌کننده نیست بلکه قوی‌ترین وجه حمایت از دولت است.

باشت

امام جمعه موقت باشت گفت: امروز، پس از گذشت یک دهه، آثار و تبعات امضای توافق برجام، از اعتماد بی‌جا به دشمن در آن مقطع تاریخی همچنان نمایان است.

حجت‌الاسلام محمدعلی محبی ظهر امروز هفتم شهریورماه در خطبه‌ دوم نماز جمعه این شهرستان در مصلی نماز جمعه این شهر تأکید کرد: دشمن قابل اعتماد نیست و مسئولان باید با عبرت‌گیری از گذشته، در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان با تدبیر و عزت عمل کنند.

وی با اشاره به ۱۲ شهریور، سالروز امضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، گفت: امروز حدود ده سال از آن توافق گذشته و تبعات و آثار آن همچنان در زندگی مردم قابل مشاهده است.

محبی بیان کرد: برخی در آن زمان از سر دلسوزی یا خوش‌بینی، دل به وعده‌های دشمن بستند، اما نتیجه آن، چیزی جز فشار بیشتر و افزایش تحریم‌ها نبود.

وی با بیان اینکه نباید به دشمنان انقلاب و ملت اعتماد کرد، افزود: در همان زمان، گروهی هشدار دادند که دشمن قابل اعتماد نیست.

خطیب نماز جمعه باشت ادامه داد: برخی، کاسه داغ‌تر از آش شدند و با ذوق‌زدگی به استقبال توافق رفتند. امروز که به عقب برمی‌گردیم، می‌بینیم چه هزینه‌های سنگینی از جیب مردم پرداخت شد.

محبی با اشاره به نگاه دینی به مقوله تعامل با دشمن اظهار داشت: در تعالیم دینی ما آمده که بدی را با خوبی پاسخ بده، اما این مربوط به روابط خانوادگی و درون‌جامعه‌ای است؛ بنابراین در تعامل با دشمن خارجی، اصل بر احتیاط، عزت و هوشیاری است.

امام جمعه باشت اضافه کرد: دشمنی که یک‌بار فریب داد، نباید دوباره مورد اعتماد قرار گیرد. مذاکره و تعامل در عرصه بین‌المللی باید بر اساس واقع‌بینی، قدرت ملی و حفظ کرامت ملت انجام شود.

محبی خاطرنشان کرد: تجربه برجام باید چراغ راهی برای مسئولان آینده باشد که هیچ‌گاه عزت ملت ایران را در پای لبخند دشمن معامله نکنند.