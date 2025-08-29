به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در آیین افتتاح سردخانه بالای صفر ۵ هزارتنی در نورآباد که با حضور معاون توسعه و منابع انسانی استانداری لرستان برگزار شد اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیاردتومانی به بهره‌برداری رسید.

نامدار صیادی بیان کرد: این طرح با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۵۰ نفر گامی مهم در جهت حمایت از کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی لرستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: احداث این سردخانه یک پروژه زیربنایی مهم است که می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری، از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و اشتغال پایدار در منطقه ایجاد کند.





صیادی افزود: با راه‌اندازی این سردخانه، محصولات کشاورزی در فصل برداشت دیگر ناچار به ارسال به استان‌های همجوار نخواهند بود و این موضوع موجب افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و تنظیم بازار محصولات در تمام فصول می‌شود.

وی گفت: این پروژه علاوه بر تأمین امنیت غذایی شهرستان و استان، موجب رونق اقتصادی، بهبود معیشت کشاورزان می‌شود و همچنین نقش اساسی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده و همچنین باعث میشود که تعادل قیمت در بازار محصولات کشاورزی را بدنبال داشته باشد.