افتتاح سردخانه ۵ هزارتنی صنعتی در نورآباد لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سردخانه بالای صفر ۵ هزارتنی در نورآباد با سرمایهگذاری ۸۰ میلیاردتومانی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در آیین افتتاح سردخانه بالای صفر ۵ هزارتنی در نورآباد که با حضور معاون توسعه و منابع انسانی استانداری لرستان برگزار شد اظهار کرد: این پروژه با سرمایهگذاری ۸۰ میلیاردتومانی به بهرهبرداری رسید.
نامدار صیادی بیان کرد: این طرح با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۵۰ نفر گامی مهم در جهت حمایت از کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی لرستان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: احداث این سردخانه یک پروژه زیربنایی مهم است که میتواند ضمن کاهش هزینههای حملونقل و نگهداری، از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و اشتغال پایدار در منطقه ایجاد کند.
صیادی افزود: با راهاندازی این سردخانه، محصولات کشاورزی در فصل برداشت دیگر ناچار به ارسال به استانهای همجوار نخواهند بود و این موضوع موجب افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و تنظیم بازار محصولات در تمام فصول میشود.
وی گفت: این پروژه علاوه بر تأمین امنیت غذایی شهرستان و استان، موجب رونق اقتصادی، بهبود معیشت کشاورزان میشود و همچنین نقش اساسی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده و همچنین باعث میشود که تعادل قیمت در بازار محصولات کشاورزی را بدنبال داشته باشد.