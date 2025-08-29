قرعه‌کشی فوتبال لیگ اروپا امروز در موناکو برگزار شد و ۹ تیم سرگروه رقبای خود در مسیر صعود به مرحله حذفی را شناختند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره، ۹ تیم رم (ایتالیا)، پورتو (پرتغال)، رنجرز (اسکاتلند)، فاینورد (هلند) , لیل (فرانسه)، دیناموزاگرب (کرواسی)، رئال بتیس (اسپانیا)، سالزبورگ (اتریش) و استون‌ویلا (انگلیس) به‌عنوان سرگروه معرفی شدند. طبق قوانین قرعه‌کشی، هر تیم سرگروه با یک تیم دیگر از گلدان نخست و دو تیم از هر یک از گلدان‌های دوم، سوم و چهارم روبه‌رو می‌شود.

برنامه دیدار‌های ۹ تیم سرگروه و وضعیت میزبانی آنها به شرح زیر است:

رم (ایتالیا)

میزبان: لیل، ویکتوریا پلژن، میتیلند، اشتوتگارت

میهمان: رنجرز، سلتیک، نیس، پاناتینایکوس

پورتو (پرتغال)

میزبان: رنجرز، ستاره سرخ، نیس، مالمو

میهمان: سالزبورگ، ویکتوریا پلژن، ناتینگهام فارست، اوترخت

رنجرز (اسکاتلند)

میزبان: رم، براگا، لودوگورتس، خنک

میهمان: پورتو، فرنتس‌واروش، اشتورم گراتس، بران

فاینورد (هلند)

میزبان: استون‌ویلا، سلتیک، اشتورم گراتس، پاناتینایکوس

میهمان: رئال بتیس، براگا، استوا بخارست، اشتوتگارت

لیل (فرانسه)

میزبان: دیناموزاگرب، پائوک، فرایبورگ، بران

میهمان: رم، ستاره سرخ، یانگ‌بویز، سلتاویگو

دیناموزاگرب (کرواسی)

میزبان: رئال بتیس، فنرباغچه، استوا بخارست، سلتاویگو

میهمان: لیل، میتیلند، مالمو

رئال بتیس (اسپانیا)

میزبان: فاینورد، لیون، ناتینگهام فارست، اوترخت

میهمان: دیناموزاگرب، پائوک، لودوگورتس، خنک

سالزبورگ (اتریش)

میزبان: پورتو، فرنتس‌واروش، بازل، گو اهد ایگلز

میهمان: استون‌ویلا، لیون، فرایبورگ، بولونیا

استون‌ویلا (انگلیس)

میزبان: سالزبورگ، یانگ‌بویز، بولونیا

میهمان: فاینورد، فنرباغچه، بازل، گو اهد ایگلز

مرحله نخست این رقابت‌ها از ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) آغاز می‌شود و طی ۸ هفته در مجموع ۱۴۴ دیدار برگزار خواهد شد. پایان این مرحله نیز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن) خواهد بود.