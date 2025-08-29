پخش زنده
امروز: -
قرعهکشی فوتبال لیگ اروپا امروز در موناکو برگزار شد و ۹ تیم سرگروه رقبای خود در مسیر صعود به مرحله حذفی را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره، ۹ تیم رم (ایتالیا)، پورتو (پرتغال)، رنجرز (اسکاتلند)، فاینورد (هلند) , لیل (فرانسه)، دیناموزاگرب (کرواسی)، رئال بتیس (اسپانیا)، سالزبورگ (اتریش) و استونویلا (انگلیس) بهعنوان سرگروه معرفی شدند. طبق قوانین قرعهکشی، هر تیم سرگروه با یک تیم دیگر از گلدان نخست و دو تیم از هر یک از گلدانهای دوم، سوم و چهارم روبهرو میشود.
برنامه دیدارهای ۹ تیم سرگروه و وضعیت میزبانی آنها به شرح زیر است:
رم (ایتالیا)
میزبان: لیل، ویکتوریا پلژن، میتیلند، اشتوتگارت
میهمان: رنجرز، سلتیک، نیس، پاناتینایکوس
پورتو (پرتغال)
میزبان: رنجرز، ستاره سرخ، نیس، مالمو
میهمان: سالزبورگ، ویکتوریا پلژن، ناتینگهام فارست، اوترخت
رنجرز (اسکاتلند)
میزبان: رم، براگا، لودوگورتس، خنک
میهمان: پورتو، فرنتسواروش، اشتورم گراتس، بران
فاینورد (هلند)
میزبان: استونویلا، سلتیک، اشتورم گراتس، پاناتینایکوس
میهمان: رئال بتیس، براگا، استوا بخارست، اشتوتگارت
لیل (فرانسه)
میزبان: دیناموزاگرب، پائوک، فرایبورگ، بران
میهمان: رم، ستاره سرخ، یانگبویز، سلتاویگو
دیناموزاگرب (کرواسی)
میزبان: رئال بتیس، فنرباغچه، استوا بخارست، سلتاویگو
میهمان: لیل، میتیلند، مالمو
رئال بتیس (اسپانیا)
میزبان: فاینورد، لیون، ناتینگهام فارست، اوترخت
میهمان: دیناموزاگرب، پائوک، لودوگورتس، خنک
سالزبورگ (اتریش)
میزبان: پورتو، فرنتسواروش، بازل، گو اهد ایگلز
میهمان: استونویلا، لیون، فرایبورگ، بولونیا
استونویلا (انگلیس)
میزبان: سالزبورگ، یانگبویز، بولونیا
میهمان: فاینورد، فنرباغچه، بازل، گو اهد ایگلز
مرحله نخست این رقابتها از ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) آغاز میشود و طی ۸ هفته در مجموع ۱۴۴ دیدار برگزار خواهد شد. پایان این مرحله نیز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن) خواهد بود.