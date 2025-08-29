پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «محسن پاکنژاد» با تأکید بر اینکه صنعت نفت ایران طی سالهای اخیر تجربه گرانقدری در دور زدن محدودیتها و فروش نفت به دست آورده است، گفت: تیم تخصصی این وزارتخانه قادر است در اوضاع مختلف تحریمی، برنامهریزیهای لازم را برای تداوم صادرات انجام دهد.
وزیر نفت درباره تاثیر فعال سازی اسنپبک روی فروش نفت ایران گفت: اسنپبک در حوزه فروش نفت محدودیت ایجاد میکند، اما در برابر این محدودیتها دستبسته نیستیم.
افزایش روزانه ۱۲۷ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت خام کشور
وی افزود: در طول یک سال گذشته به طور متوسط روزانه ۱۲۷ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت خام کشور افزوده شده است.
وزیر نفت با اشاره به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس این برنامه، ظرفیت تولید نفت خام کشور باید به حدود چهار میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برسد.
پاکنژاد گفت: سرمایهگذاریها و برنامهریزیهای انجام شده در صنعت نفت در مسیر تحقق این هدف قرار دارد و انشاءالله در دولت چهاردهم به این ظرفیت دست خواهیم یافت.