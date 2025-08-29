

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسعود فتوحی گفت: تیم اپه چادرملو در سه بازی خود مقابل فولاد مبارکه سپاهان و هتل یاکاموز اردبیل به پیروزی رسید و قهرمان این دور از رقابت‌های لیگ برتر شد تا افتخاری دیگر را در لیگ برتر به نام خود ثبت کند.

دبیر هیات شمشیربازی استان یزد افزود: همچنین در دور نهایی مسابقات لیگ برتر شمشیربازی در اسلحه فلوره نیز، فلوریست‌های چادرملو در چهار بازی به مصاف رقبای خود رفتند که در بازی اول به مصاف جوانان فولاد مبارکه اصفهان رفت و با نتیجه ۴۵ بر٢١ حریف خود را شکست داد.

فتوحی گفت: شمشربازان چادرملو در بازی دوم مقابل تیم آذین فلز اردکان ۴۵ بر ٢٧ و در بازی سوم مقابل نگین سایه کرمانشاه ۴۵ بر۶ به پیروزی رسید ولی در بازی چهارم در مقابل جوانان فولاد مبارکه سپاهان با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ شکست خورد و نایب قهرمان شدند.