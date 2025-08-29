به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ روز شنبه ۸ شهریورماه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم حضور خواهند یافت.



از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان،از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از ساعت ۱۱:۰۰ الی 12:00 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم خواهند بود.