به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به برخوار گفت: این شهرستان پس از اصفهان دومین شهرستان استان از نظر اهمیت صنایع دستی و حضور فعالان صنایع دستی است.

علی‌اصغر شالبافیان در بازدید از کارخانه تولید صنایع دستی آقاجانی افزود: در راستای حمایت از مجموعه‌های صنایع دستی و بوم گردی به برخوار سفر کردیم، این شهرستان دارای هنرمندان در رشته‌های مختلف صنایع دستی و از طرفی در بخش میراث و بوم گردی است که برای میزبانی شایسته از گردشگران داخلی و خارجی می‌توان در سال جاری با حمایت مسوولان آن را افزایش داد.

وی در ادامه از مصوبه دولت برای حمایت از حوزه‌های صنایع دستی و گردشگری و اختصاص تسهیلات حوزه اشتغال خبر داد و گفت: طبق این قانون، ۲۰ درصد از منابع اشتغال تبصره ۱۵ قانون بودجه کشور باید در حوزه صنایع دستی و گردشگری مصرف شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در این مصوبه دولت شش همت را از منابع مورد حمایت برای این طرح قرار داد و ساز و کار‌های اختصاص آن در حال تدوین است.

وی با اشاره به برنامه وزارتخانه برای حمایت در حوزه صنایع دستی گفت: قرار است از مجموع زنجیره ارزش صنایع دستی از تولید تا فروش حمایت شود و به طرح‌های حوزه صنایع دستی که با محوریت فروش و به خصوص صادرات باشد توجه ویژه قرار شود.

علی‌اصغر شالبافیان با قدردانی از نگاه استان اصفهان در حوزه گردشگری افزود: نگاه مدیران استان اصفهان در حوزه گردشگری تخصصی است و علاوه بر شهرستان اصفهان توجه ویژه‌ای به شهرستان‌ها دارد.