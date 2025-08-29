پخش زنده
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور با تأکید بر اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی و ارتقای توانمندیهای شغلی گفت: حمایت از کارآفرینان و مهارتآموختگان، نقشی اساسی در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و توانمندسازی جوانان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نمایشگاه دائمی دستاوردهای مهارتآموختگان طرح «کارآفن» با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور با هدف معرفی دستاوردهای مهارت آموختگان، در مرکز آموزش فنیوحرفهای خواهران سنندج افتتاح شد.
غلامحسین محمدی با حضور درجمع کارکنان فنیوحرفهای استان بر اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی و ارتقای توانمندیهای شغلی تأکید کرد و گفت: حمایت از کارآفرینان و مهارتآموختگان، نقشی اساسی در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و توانمندسازی جوانان دارد.
محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز با اشاره به حمایت از احداث و تقویت آموزشگاههای جوار صنعت در استان گفت: کردستان دارای پتانسیلهای فراوانی در بخشهای معدنی، گردشگری، هوش مصنوعی و شرکتهای دانش بنیان و کشاورزی است که استفاده مناسب از این ظرفیتها میتواند ایجاد مهارت و در نتیجه اشتغالزایی پایدار را به دنبال داشته باشد.
با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و در راستای حمایت از توانیابان هم ۳۵۰ دستگاه ویلچرعادی و برقی به ارزش ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تحویل جامعه هدف بهزیستی استان شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از مرکز خیریه نگهداری از معلولین ذهنی شهرستان قروه هم بازدید کرد.
حسینی گفت: منابع مالی جهت تجهیز این مرکز و بهرهبرداری از بخشهای ورزشی و فرهنگی آن به انجام خواهد رسید.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین در نشست با معلولان شهرستان قروه به بررسی مطالبات و مشکلات آنان پرداخت.