نمایندگان و مدیران ادارت دولتی استان مرکزی با حضور در مصلی بیت المقدس اراک به سوالات و درخواست‌های مراجعه‌کنندگان پاسخ دادند.

دسترسی مستقیم و یکجا به مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مصلی بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میزخدمت بسیج ادارات در مصلی اراک برگزار شد.

به مناسبت هفته دولت، میز خدمت بسیج ادارات در مصلی بیت‌المقدس اراک برگزار شد.

در این برنامه، نمایندگان و مسئولان چندین دستگاه اجرایی با حضور در کنار مردم، به صورت چهره‌به‌چهره مشکلات و درخواست‌های شهروندان را شنیدند و پاسخ و راهنمایی لازم را ارائه کردند.

موضوعاتی، همانند اشتغال، مسکن و مسائل اجتماعی از جمله مطالبات مطرح شده بود. مسئولان حاضر تأکید کردند پیگیری این مشکلات در دستور کار قرار دارد.