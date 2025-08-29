به گزارش خبرگزای صدا وسیمای گیلان، سازمان منطقه آزاد انزلی، در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته که با شعار "ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه" که تا نهم شهریور در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران در حال برگزاریست حضور دارد.

در این نمایشگاه علاوه بر منطقه آزاد انزلی، نمایندگان شرکت‌های فعال در این منطقه نیز در حوزه حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت مشارکت دارند.

در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، بیش از ۲۰ فرصت سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی عرضه شده و بخش خصوصی فعال در این زمینه نیز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فعالیت خود را ارائه می‌کند.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور ۱۰۵ شرکت در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران در حال برگزاریست.