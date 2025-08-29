مجید علیاری، مهاجم تیم ملی فوتبال در پایان بازی با افغانستان به عنوان بهترین بازیکن معرفی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان در اولین بازی رقابت‌های کافا جمعه ۷ شهریور به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ایران خاتمه یافت.

مجید علیاری دو و امیرحسین حسین‌زاده یک گل برای کشورمان به ثمر رساندند. همچنین هر دو بازیکن یک پاس گل هم به نام خود ثبت کردند.

در پایان بازی علیاری جایزه بهترین بازیکن زمین را از مسئولان برگزاری مسابقات دریافت کرد.