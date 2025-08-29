پخش زنده
امام جمعه اهلسنت ارومیه گفت: دشمنان بنیانهای مستحکم اتحاد اسلامی را مورد هدف قرار داده و گمان کردهاند میتوانند وحدت را از بین ببرند، اما خوشبختانه گرایشها به اسلام در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا مامد کلشینژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهلسنت ارومیه، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و فرار رسیدن ماه ربیعالاول، میلاد پیامبر اسلام (ص) به عنوان یکی از شخصیتهای منحصربهفرد تاریخ بشریت را به جهان اسلام تبریک گفت.
وی در ادامه با تبریک هفته دولت افزود: باید به تمامی دولتمردان که پس از ادوار مختلف پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تمامی تلاش دشمن برای تحمیل فشار و در تنگنا قرار دادن دولتهای مختلف، کشور را به رشد و توسعه کشور رساندهاند تقدیر کرد هر چند که باید تلاش بیشتری برای رسیدن به جایگاه ایدهآل داشته باشیم.
امام جمعه اهل سنت ارومیه اظهار داشت: ملت ایران باید بداند که دشمن همواره تلاش داشته که با انواع جنگهای رسانهای، شناختی و ترکیبی و با تحریمهای اقتصادی به کشورمان ضربه بزند و حتی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی شاهد گستاخیها و دشمنیهای بی حد و مرز آمریکا و صهیونیزم بینالمللی هستیم.
وی در ادامه نیز با اشاره به سالروز هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه و با اشاره به درسها و پیامهای مختلفی که میتوان از هجرت رسول خدا (ص) گرفت خاطرنشان کرد: این هجرت با مدیریت خود ایشان انجام شد و با زمانسنجی مناسب در اول ماه ربیعالاول صورت گرفت و خروج نبی مکرم اسلام (ص) در نیمهشب بود تا شناسایی آن حضرت امکانپذیر نباشد.
ماموستا کلشینژاد تصریح کرد: از سوی دیگر حضرت محمد (ص) در این هجرت از راهنمای متخصص و مسیرشناس به کوه و بیابان استفاده کرد و هجرتش به صورت هدفمند و برنامهریزی شده برای امت اسلامی بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز دشمن از همه تاکتیکها برای تضعیف مسلمانان استفاده میکند بیان کرد: برای همین باید پیامبر (ص) را سرلوحه کار خود قرار داد و ضعف از خود در برابر دشمن نشان نداد و بنابراین تمامی آحاد جامعه باید به فکر ایجاد و تعمیق وحدت و انسجام بیشتر به ویژه در کشوری مثل ایران باشند که دشمن همیشه برای ضربه زدن به آن نقشههای شومی در سر داشته است.
امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به اینکه هفته وحدت و میلاد پیامبر (ص)، اوج وحدت و انسجام امت اسلامی میتواند باشد اظهار داشت: در این راستا مراسمات بسیار گستردهای در سراسر کشور و به ویژه در استان از روز جمعه هفته آینده آغاز میشود.
وی ادامه داد: هم اکنون دشمن بر روی قومیت و مذهب برای ایجاد تفرقه تمرکز داشته است و بنابراین روحانیت باید سیاستهای دشمن و استکبار و آمریکا را به مردم تبیین کنند و آنان را با دشمنی بیحد و مرز استکبار علیه امت اسلامی آگاه سازند، چون دشمنان بنیانهای مستحکم اتحاد اسلامی را مورد هدف قرار داده و گمان کردهاند میتوانند وحدت را از بین ببرند، اما خوشبختانه گرایشها به اسلام در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش است.
ماموستا کلشینژاد در ادامه خطبهها نیز با اشاره به افزایش کشتارهای جمعی در غزه اظهار داشت: متاسفانه اسرائیل دست به عمل شنیع زده و سربازان خود را تجهیز کرده است که غزه را اشغال کنند که این خود پیامد بسیار بدی برای مردم این کشور دارد و شعله خشونت را در آن جغرافیا افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی خواهان افزایش نسلکشی، کشتار بیرحمانه و خونریزی است و بنابراین همه سازمانهای حقوق بشری باید جلوی این حرکت شنیع را بگیرند در حالی که سکوت کردهاند، اما مردم غزه با گرسنگی و تشنگی تحت شکنجه قرار گرفته و جان خود را از دست میدهند و مدعیان حقوق بشری نیز از آن حمایت میکنند.
امام جمعه اهل سنت ارومیه افزود: بیتردید در این هفته وحدت باید با همگرایی و انسجام بیشتر برای پیشبرد اهداف اسلامی و مردم مظلوم غزه گام برداریم.