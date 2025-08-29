همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این همایش، عملیات اجرایی ۶۰ پروژه زیرساخت‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور کلید خورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش از تجهیز بیمارستان تأمین اجتماعی کردستان به دستگاه سنگ‌شکن خبرداد و گفت: درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی سنندج با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دهه فجر امسال و درمانگاه دهگلان با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، هفته دولت سال آینده آماده بهره‌برداری می‌شود.

احمد میدری به موضوع برگشت حساب‌های بانکی واحد‌های تولیدی بزرگ به بانک‌های استان اشاره کرد و افزود: این مهم، نیازمند راه حل سیستماتیک است و بانک مرکزی باید ماهانه گزارش حساب‌های بانکی این واحد‌ها را اطلاع دهد.

حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز گفت: امسال ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه بیمه برای روستاییان اختصاص یافته که سهم کردستان از این میزان، هزار و ۵۰ میلیارد تومان است.

لهونی استاندار کردستان نیز ایجاد شهرک سلامت با سرمایه‌گذاری شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون و تسریع اجرای فاز‌های توسعه‌ای کارخانه لاستیک کردستان و طلای سقز را خواستار شد.