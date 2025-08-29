رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان باید روان‌سازی و فرصت‌های اولویت‌دار این بخش به سرمایه‌گذاران معرفی شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری دراین خصوص اظهار کرد: فراهم‌سازی بستر‌های حمایتی و ارائه کمک‌های فنی، در کنار ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در صدور مجوز‌ها و حذف بروکراسی‌های زائد افزود: فرایند‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، از صدور مجوز تا دریافت تسهیلات، به صورت یکپارچه از طریق سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های وابسته انجام می‌شود.

اصغری تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و معرفی فرصت‌های مطمئن، گامی اساسی در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال در استان است.