به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ابوالفضل اسدیرئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: با پیگیری شهرداری و شورای اسلامی دوره ششم، یک دستگاه خودرو ایویکو ۱۸ تن با تجهیزات کامل و بهره مندی از جدیدترین امکانات فنی با اعتباری معادل ۴۰ میلیارد تومان به چرخه عملیاتی سازمان آتش نشانی وارد شده است.

همزمان با رونمایی از این خودرو ، از چهار نفر از کارکنان سازمان آتش نشانی که برای تحویل و انتقال این خودرو از گمرک استان خوزستان به نیشابور تلاش و کوشش وافری داشتند، قدردانی شد.