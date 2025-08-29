به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در حاشیه مراسم غبارروبی از گلزار شهدای خرم آباد با اشاره به افزایش دو برابری زیرساخت‌های گردشگری لرستان تا پایان برنامه هفتم گفت: بر اساس این برنامه تقویت زیرساخت‌های گردشگری در استان‌های مختلف به ویژه مناطقی که ظرفیت بیشتری برای توسعه اقتصاد و اشتغال دارند، در دستور کار قرار دارد.

سیدرضا صالحی امیری ادامه داد: در این خصوص برای لرستان نیز برنامه‌های پنج‌ساله مشخص و مشوق‌های ویژه برای سرمایه گذاری در این بخش تعریف کرده‌ایم.

وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: این مشوق‌ها سبب افزایش سرمایه گذاری در بخش گردشگری خواهد شد و البته در این سفر تعهدات جدیدی برای استان لرستان متقبل خواهیم شد و با سرمایه‌گذاران مختلف نیز گفت‌و‌گو می‌کنیم تا در زمینه زیرساخت‌های گردشگری بیش از پیش سرمایه‌گذاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این سفر علاوه بر حضور در مراسم جشن مردمی ثبت جهانی آثار پیش از باستان خرم‌آباد در یونسکو، مسائل و مشکلات سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخت کوشی استاندار لرستان و خونگرمی مردم این دیار گفت: قطعاً با وجود استاندار دلسوز و سختکوش لرستان، مسیر توسعه این استان شتابان خواهد بود.

وی افزود: استان لرستان یکی از استان‌هایی است که در مسیر توسعه قرار گرفته و این امر نشان می‌دهد که آینده خوبی در انتظار این استان است.

صالحی امیری با اشاره به رزم مردم لرستان و رشادت‌های جنگ ۱۲ روزه، اظهارداشت: لرستان همواره در صف نخست دفاع از ایران و انقلاب اسلامی بوده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: سفر به لرستان را از گلزار شهدای این دیار آغاز کردیم و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های معظم شهدا، اذعان می‌کنیم سردارانی که در این سرزمین آرمیده‌اند امنیت و شرافت را برای ایرانیان به ارمغان آورده‌اند.

صالحی امیری ادامه داد: شهدای لرستان در جنگ تحمیلی با صدام و همچنین مقابله با رژیم صهیونیستی نقش پررنگی ایفا کردند و این نشان می‌دهد که لرستان همواره در صف نخست دفاع از ایران اسلامی قرار دارد.

وی گفت: مردم لرستان پرتلاش، دلسوز، خونگرم و با فضیلت هستند و این استان همواره در مسیر توسعه پیشتاز بوده و آینده‌ای روشن در انتظار آن است.