وزیر میراثفرهنگی:
افزایش دو برابری زیرساختهای گردشگری لرستان تا پایان برنامه هفتم
وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خرم آباد گفت: زیرساختهای گردشگری لرستان تا پایان برنامه توسعه هفتم دو برابر خواهند شد.
، وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی در حاشیه مراسم غبارروبی از گلزار شهدای خرم آباد با اشاره به افزایش دو برابری زیرساختهای گردشگری لرستان تا پایان برنامه هفتم گفت: بر اساس این برنامه تقویت زیرساختهای گردشگری در استانهای مختلف به ویژه مناطقی که ظرفیت بیشتری برای توسعه اقتصاد و اشتغال دارند، در دستور کار قرار دارد.
سیدرضا صالحی امیری ادامه داد: در این خصوص برای لرستان نیز برنامههای پنجساله مشخص و مشوقهای ویژه برای سرمایه گذاری در این بخش تعریف کردهایم.
وزیر میراثفرهنگی تصریح کرد: این مشوقها سبب افزایش سرمایه گذاری در بخش گردشگری خواهد شد و البته در این سفر تعهدات جدیدی برای استان لرستان متقبل خواهیم شد و با سرمایهگذاران مختلف نیز گفتوگو میکنیم تا در زمینه زیرساختهای گردشگری بیش از پیش سرمایهگذاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این سفر علاوه بر حضور در مراسم جشن مردمی ثبت جهانی آثار پیش از باستان خرمآباد در یونسکو، مسائل و مشکلات سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخت کوشی استاندار لرستان و خونگرمی مردم این دیار گفت: قطعاً با وجود استاندار دلسوز و سختکوش لرستان، مسیر توسعه این استان شتابان خواهد بود.
وی افزود: استان لرستان یکی از استانهایی است که در مسیر توسعه قرار گرفته و این امر نشان میدهد که آینده خوبی در انتظار این استان است.
صالحی امیری با اشاره به رزم مردم لرستان و رشادتهای جنگ ۱۲ روزه، اظهارداشت: لرستان همواره در صف نخست دفاع از ایران و انقلاب اسلامی بوده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: سفر به لرستان را از گلزار شهدای این دیار آغاز کردیم و ضمن عرض تسلیت به خانوادههای معظم شهدا، اذعان میکنیم سردارانی که در این سرزمین آرمیدهاند امنیت و شرافت را برای ایرانیان به ارمغان آوردهاند.
صالحی امیری ادامه داد: شهدای لرستان در جنگ تحمیلی با صدام و همچنین مقابله با رژیم صهیونیستی نقش پررنگی ایفا کردند و این نشان میدهد که لرستان همواره در صف نخست دفاع از ایران اسلامی قرار دارد.
وی گفت: مردم لرستان پرتلاش، دلسوز، خونگرم و با فضیلت هستند و این استان همواره در مسیر توسعه پیشتاز بوده و آیندهای روشن در انتظار آن است.