مهاجم تیم ملی ایران گفت: اردوی خیلی خوبی برای بازیکنان لیگ برتر به ویژه جوانترهاست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طارمی پس از پیروزی تیم ملی ایران مقابل افغانستان گفت: بازیکنان با خستگی در این مسابقات حاضر شدند. برخی بازیکنان ۳-۲ روز قبل بازی کرده و با خستگی به اردو آمدند. ۲ بازی اول هم بیرون از فیفادی است، اما با این حال بچهها بد بازی نکردند. هرچند افغانستان فرصتهایی داشت، اما اگر پای خستگی و این شرایط بگذاریم، بازی بدی نبود. هرچند میتوانستیم بهتر باشیم و گلهای بیشتری بزنیم، اما در کل همین که بردیم خوب بود.
وی درمورد وضعیت خود در باشگاه اینترمیلان، گفت: این سوال را نپرسید، ۳_۲ روز دیگر معلوم میشود.
مهاجم تیم ملی درخصوص اینکه آیا از بین بازیکنان جوان حاضر در اردو آیا بازیکن میتواند به لیست نهایی تیم ملی در جام جهانی اضافه شود، گفت: اصلا شک نکنید که چنین اتفاقی میافتد. نمیگویم مشکل، اما یکی از ایرادهای امروز تیم تمرین نداشتن بود در شرایطی که نفرات زیادی به ما اضافه شدهاند. بازیکنانی که اردوی اول یا نهایت دوم یا سومشان است. هماهنگی و دوستی بین نفرات خیلی مهم است و برای هماهنگتر و رفیقتر شدن نیاز به زمان دارند.
طارمی تاکید کرد: قبل از بازی با تیم صحبت کرده و گفتیم نسبت به اتفاقات رخ داده و تلاش و کیفیت خودتان، باعث شد به تیم ملی برسید و کافا به شما خیلی کمک میکند. باید خود را اثبات کنید و نشان بدهید تا سالهای زیادی برای تیم ملی بازی کنید. الان در تیم ملی برای برای بازیکنان جوان باز است. همه آمدهاند تا خود را نشان بدهند و برای اردوی بعدی هم در تیم باشند. در کل اردوی خیلی خوبی برای بازیکنان لیگ برتر به ویژه جوانترها است.
وی درباره وضعیت خودش در اینتر توضیح داد: من میتوانم در اینتر بمانم، اما بستگی به شرایط دارد. همه چیز با هم دوستانه است و ارتباط خوبی داریم. میخواهیم بهترین اتفاق برای دو طرف بیفتد. باید تا آخر این رقابت ها تکلیفم روشن شود.