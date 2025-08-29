تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پیش از آغاز فصل جدید، در یک مسابقه تدارکاتی موفق شد مهرگان پردیس را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این بازی دوستانه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد و سرخ‌پوشان با هدایت مریم آزمون نمایش پرقدرتی از خود نشان دادند.

گل‌های پرسپولیس در این دیدار را سمیه خرمی در دقیقه ۱۰ نیمه نخست، فاطمه اردستانی در دقیقه ۵۰، فاطمه صفا راستگو دقیقه ۷۲ و مهسا علی‌مدد در دقیقه ۸۰ وارد دروازه حریف کردند.

کادر فنی پرسپولیس در این مسابقه فرصت داشت ترکیب‌ها و برنامه‌های تاکتیکی تیم را مرور کند تا سرخ‌پوشان با آمادگی بیشتری پا به رقابت‌های فصل جدید بگذارند.