در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، یادواره شهدای زن پیشمرگ مسلمان کرد با محور شهیدان مریم امین پور و خدیجه شاه محمدی در پردیس سینما مهر سقز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رونمایی از تمثال دانش آموز بسیجی و تجلیل از خانواده شهدا بخش‌هایی از یادواره شهدای زن پیشمرگ مسلمان کرد در شهرستان سقز بود.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان در این مراسم گفت: ایران اسلامی ۱۱۵۶ شهید زن در دفاع از نظام و انقلاب تقدیم کرده که ۵۵۶ شهید متعلق به استان کردستان است.

سرهنگ عسکری در ادامه عنوان کرد: نقش آفرینی زنان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس، فراموش نشدنی است.